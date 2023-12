Mikołaj odwiedził małych pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie [ZDJĘCIA]

We wtorek Mikołaj przyjechał z Elfem. Dzięki wsparciu finansowemu udało się kupić dla oddziałów dziecięcych m. in. zabawki sensoryczne, które służą do stymulacji wrażeń zmysłowych, a więc wspomagają rozwój dzieci.

W środę, 6 grudnia, z wizytą zapowiedzieli się m.in. Superbohaterowie z Osiedla Morskiego w Koszalinie oraz działaczki ze Stowarzyszenia Era Kobiet z Koszalina. Na tym nie koniec – w kolejnych dniach zjawią się też m.in. uczniowie z SP 5 w Koszalinie, przedstawiciele Zakładu Karnego w Czarnem, a także Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku i rycerze z Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej.