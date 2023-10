Miliony dla Wałcza. Nowa sieć ciepłownicza, radiowóz i eko-pracownie

2,97 mln złotych - tyle wynosi pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie przyznana Zakładowi Energetyki Cieplnej w Wałczu. Za te pieniądze powstanie nowa sieć ciepłownicza w kierunku Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. Nowa sieć będzie miała blisko kilometr długości i ma o 2/3 zmniejszyć straty ciepła. Ponadto nastąpić ma redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 250 ton rocznie. Prace mają zakończyć się we wrześniu przyszłego roku, a całkowity koszt inwestycji to 3 mln zł.

Wałecka straż miejska będzie miała - także dzięki wsparciu WFOŚiGW - nowy samochód elektryczny. Na ten cel Fundusz przekaże blisko 190 tysięcy złotych dotacji miastu Wałcz. Furgon na wyposażeniu będzie miał też ładowarkę.

W dalszym ciągu kontynuowany jest też też program Eko-pracownie. Beneficjentem została teraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. Na budowę nowej sali przyznano prawie 43 tysiące złotych dotacji z WFOŚiGW przy łącznym koszcie inwestycji w wysokości ponad 48 tysięcy złotych.