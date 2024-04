Minister dał zielone światło. Jest akademia w Koszalinie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych będzie następczynią istniejącej w Koszalinie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. - Zmienia się nazwa, ale zmieniają się też nasze priorytety. Będziemy chcieli mieć przynajmniej jeden kierunek, na którym będziemy mogli doktoryzować - powiedział podczas specjalnej konferencji Jan Kuriata, rektor PWSZ, a od 1 października PANS. - Oczywiście potrzebni są naukowcy, ale będziemy o nich walczyć - zapewnił.

PWSZ w Koszalinie to uczelnia, w której studiuje w tej chwili, na 10 kierunkach, 700 osób. - Co ważne, studentów nie ubywa, choć też nie przybywa. Ale w dobie odwrotu od matury, kiedy liczba maturzystów spada, to i tak dobry wynik - zakończył.