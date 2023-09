Mistrzynie Polski nie dały szans Młynom Stoisław [ZDJĘCIA, WIDEO]

Szczypiornistki z Lubina, aktualne mistrzynie Polski, wygrały trzeci mecz w tym sezonie. Dla Młynów to druga porażka z rzędu. Koszaliński zespół ma na koncie 2 punkty, zdobyte za wygraną po rzutach karnych z Handball JKS Jarosław.

Wtorkowy mecz tylko w pierwszych minutach toczył się po myśli koszalińskiej drużyny. Już w 1. minucie wynik otworzyła Kristina Kubisova. Na skromnym prowadzeniu Młyny utrzymywały się aż do 5. minuty. W tym czasie nie wykorzystały kilku sposobności do podwyższenia wyniku. Duża w tym również zasługa bramkarki z Lubina, Moniki Maliczkiewicz, która została wybrana zawodniczką meczu. Z nieskutecznością borykały się także rywalki. Udało się im przełamać dopiero z rzutu karnego, który wykonała Aneta Promis (dawniej Łabuda).

Po otwarciu wyniku Zagłębiu grało się już łatwiej. Na prowadzenie wyszło po dwóch trafieniach Darii Michalak, a w 10. minucie było już 5:1 na jego korzyść. Koszalinianki na drugie trafienie czekały aż do 12. min, gdy przez agresywnie grającą obronę przyjezdnych przedarła się Karina Bajrak. Ukrainka radziła sobie w tej odsłonie najlepiej w zespole Młynów. Do 22. min zdobyła 3 bramki i faworytki prowadziły tylko 10:6. Końcówka pierwszej połowy to jednak pełna dominacja Zagłębia, które na przerwę schodziło przy wyniku 15:7.