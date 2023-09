Młyny Stoisław Koszalin zmierzą się we wtorek z mistrzyniami Polski

W rozpoczętym sezonie Zagłębie rozbiło na inaugurację MKS Urbis Gniezno 35:16 (na wyjeździe), a następnie pokonało u siebie Start Elbląg 28:21. Występy w Superlidze Miedziowe łączą z grą w Lidze Mistrzyń. Trafiły tu do silnej grupy, z broniącym tytułu Vipers Kristiansand. W minioną sobotę uległy Norweżkom 20:34. Wcześniej przegrały z rumuńskim CS Rapid Bukareszt (25:26) i ze słoweńskim Krim Mercator Lublana (18:36).

Przed koszalińskim zespołem, który w dwóch pierwszych kolejkach zdobył 2 punkty, arcytrudne zadanie. Popularne Miedziowe w ostatnich sezonach całkowicie zdominowały rywalizację na krajowych parkietach. Zdobyły trzy tytuły mistrzowskie z rzędu. W szczególnie imponującym stylu uczyniły to w rozgrywkach 2022/23, w których wygrały wszystkie 28 meczów! Do tego dołożyły jeszcze Puchar Polski, piąty w ostatnich siedmiu latach.

Zacięty i emocjonujący do końca mecz, zakończony konkursem rzutów karnych, obejrzeli kibice w Koszalinie, na inaugurację sezonu Orlen Superligi Kobiet.

Do rozgrywek 2023/24 Zagłębie przystąpiło bez Emilii Galińskiej, która przeniosła się do Rumunii. Dołączyły reprezentantka Słowacji, Simona Szarkova, Karolina Jureńczyk z Piotrcovii Piotrków Tryb. oraz wracająca po pięciu latach do Superligi Aleksandra Zych.