Muzyczny Piknik Rodzinny w Szczecinku [WIDEO] oprac. KG

Miasto Szczecinek postanowiło w tym roku osłodzić najmłodszym powrót do szkoły i na zakończenie wakacji zorganizowało kolejny w to lato piknik rodzinny. Tym razem było to Muzyczny Piknik Rodzinny, a wszystko dlatego, że na terenie zielonym przed Zamkiem Książąt Pomorskich usytuowano scenę na której wystąpiła m.in. popularna Majka Jeżowska.