Na nielegalnym hazardzie zarobili ponad 80 mln zł. Prokuratura w Koszalinie zakończyła śledztwo, jest akt oskarżenia

- To organizowanie hazardu polegało na tym, że do gier hazardowych wykorzystywano automaty, wyprodukowane w Polsce w firmie Pawła P., następnie wykazywano, że opuściły one Polskę, a w rzeczywistości one zostawały. Gry urządzane były w różnego rodzaju lokalach wynajmowanych od właścicieli. Co jakiś czas z automatów odbierane były pieniądze, robili to tzw. serwisanci. Do prezesów spółek trafiały pieniądze, a ci przekazywali je Pawłowi P. – opisywał w rozmowie z PAP przestępczy mechanizm działania grupy po zatrzymaniu jej członków rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski.