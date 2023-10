Nagrody im. kard. Jeża rozdane. Jedna trafiła do Koszalina, dwie pozostałe do Słupska i Miastka [ZDJĘCIA] Piotr Polechoński

Laureaci Nagrody im. kardynała Ignacego Jeża – "Radość płynie z nadziei", otrzymali w niedzielę statuetki. Podczas uroczystej gali w Filharmonii Koszalińskiej powędrowały one do biskupa seniora Edwarda Dajczaka, a także do społecznych działaczek ze Słupska i Miastka.