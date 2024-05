Najniższa krajowa w 2025 roku - najnowsze wyliczenia. Będzie podwyższana dwa razy? Tyle będziemy zarabiać od 1 stycznia 10.05.2024 ND

Dobra wiadomość dla osób zarabiających najniższą krajową. Płaca minimalna w 2023 r. wynosiła 3600 zł brutto, czyli 2709 netto. Od stycznia 2024 r. została podniesiona do 4242 zł, czyli 3 222 złotych na rękę. Kolejny wzrost nastąpi już w lipcu – do 4300 zł, co da 3 262 zł netto. Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w 2025 roku? Sprawdź wyliczenia!