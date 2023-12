Najpiękniejsze kartki bożonarodzeniowe z Koszalina [ZDJĘCIA, WIDEO]

Na konkurs wpłynęło 14 prac. Spośród nich wybrano dwie najlepsze oraz jedno wyróżnienie. Dwóch laureatów otrzymało karty podarunkowe o wartości 500 złotych brutto każda.

Laureaci: 4,5-letni Hubert Czaus z Przedszkola nr 36 w Koszalinie, podopieczny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który pracę wykonał pod opieką Natalii Grabskiej oraz 19-letni Filip Trąbiński, podopieczny Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie, który pracę wykonał pod opieką Marleny Zachciał.

Przyznano także wyróżnienie - nagrodzone kartą podarunkową o wartości 300 złotych - a wręczono je Szymonowi Kowalikowi, 20-letniemu podopiecznemu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie, który pracę wykonał pod kierunkiem Niny Młynarskiej.

- Tworzenie i wysyłanie kartek z życzeniami na Święta Bożego Narodzenia właśnie z ratusza to tradycja, którą staramy się pielęgnować - powiedział Piotr Jedliński, prezydent Koszalina. - Jak co roku trudno jest wybrać najlepsze projekty, a poziom wykonanych prac jest bardzo wysoki. To też forma rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami - dodał prezydent.