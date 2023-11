Nauczyciel z Koszalina doceniony. Został laureatem konkursu na najlepszego opiekuna stypendystów

- Miło mi poinformować, że pan Wojciech Kraszewski został laureatem konkursu Opiekun Stypendysty Roku 2022/23, realizowanego w ramach projektu "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka" w rejonie warszawskim - czytamy w liście, jaki dotarł do dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Chmurze z siedzibą w Warszawie.

Kraszewski jest jej nauczycielem, ale pracuje też w koszalińskiej Szkole Podstawowej nr 3. Uczy historii, wiedzy o społeczeństwie oraz informatyki.

- To bardzo miła informacja. Cieszę się, że mnie zauważono. W Szkole w Chmurze jestem swoistym mentorem, doradcą młodzieży. Oni mogą do mnie zadzwonić, napisać maila, spotkać się na zoomie, teamsie i pogadać. To stypendyści, więc naprawdę wybitna młodzież, dosłownie z całej Polski - opowiada nam Wojciech Kraszewski.