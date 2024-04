Nawet 2500 zł dla pracownika. Wczasy pod gruszą 2024. Tyle pieniędzy wpłynie na konta zatrudnionych 24.04.2024 ND

Wczasy pod gruszą 2024, czyli dodatkowe pieniądze dla pracowników na urlop. Jest to świadczenie, które nie każdy dostanie. To dofinansowanie do urlopu, które wypłacane jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tyle pieniędzy dostaną osoby pracujące. Sprawdź wyliczenia!