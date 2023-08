Nie będzie jednak piętrzenia wody w jeziorze Jamno

- To powoduje, że pod znakiem zapytania są najbliższe imprezy żeglarskie, ale także działalność wypożyczalni sprzętu wodnego - martwią się nasi rozmówcy.

Pytamy więc w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. Odpowiada nam Agnieszka Jędrych, rzeczniczka Wód Polskich.

- Według wskazań zainstalowanego systemu HydroNet dla punktu pomiarowego na przystani Mielno, poziom wód jeziora Jamno zmniejszył się przez tydzień o 12 centymetrów, ale do poziomu nadal zgodnego z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnych. Co ważne, nadal są to stany wyższe. W związku z ulewami w regionie, poziom jeziora wzrósł ponadmiarowo i należało powoli go obniżyć do rzędnych zgodnych z otrzymaną decyzją. Zarząd Zlewni w Koszalinie otrzymywał też sygnały o zalanych pomostach - wyjaśnia rzeczniczka.