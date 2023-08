Ogłoszono przetarg na przebudowę wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim

Termin na składanie ofert na przebudowę wrót sztormowych mija 7 września. Przypomnijmy, to inwestycja, która powstała 10 lat temu, a ma za zadanie chronić region przed powodzią. Z tego - jak twierdzą eksperci - wywiązuje się dość dobrze, gorzej że zablokowała możliwość żeglowania z jeziora Jamno na Bałtyk i z morza na Jamno oraz powoduje niepotrzebne wahania poziomu wód w jeziorze. Pojawiły się też głosy, że przepławka dla ryb w tym miejscu nie spełnia swojej roli. Krótko mówiąc wrota - według żeglarzy i wędkarzy - czynią więcej szkód niż pożytku.

Koncepcji na ich przebudowę pojawiło się mnóstwo, ostatecznie po 10 latach od budowy obiektu zdecydowano, że przebudowa będzie wyglądała tak: projekt zakłada w światłach wrót nr 1 i 2, czyli tych po stronie zachodniej, budowę czterokomorowej przepławki dla ryb. Natomiast w światłach wrót nr 3 i 4, a więc tych po stronie wschodniej, montaż elektronicznie przesuwanych zasuw oraz pomostu technologicznego do obsługi tych zasuw. Nie ma na razie mowy o możliwości przepływania jednostkami wodnymi po kanale. A na to liczyli żeglarze. Bo wrota zamknęły Kanał Jamneński dla żeglugi na stałe. Planowana była budowa bypassa, ze specjalną śluzą, a nawet ruchomego mostu, jednak te plany upadły. A bypass, jak słyszymy w Wodach Polskich, to przyszłość i zupełnie nowa inwestycja.