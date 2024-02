Wrota sztormowe na Kanale Jamneńskim są już w przebudowie [ZDJĘCIA]

- Ma w krótkim czasie i względnie niskim nakładem kosztów umożliwić utrzymanie poziomu piętrzenia jeziora Jamno oraz umożliwić wymianę wody pomiędzy jeziorem a morzem i swobodną migrację organizmów wodnych przy jednoczesnym zachowaniu nadrzędnej, przeciwpowodziowej funkcji tego obiektu - tłumaczą oficjalnie urzędnicy z Wód Polskich. Krótko mówiąc, istniejące wrota mają być szybko i sprawnie przebudowane tak, by nadal spełniały swoją rolę przeciwpowodziową, ale też nie wpływały na środowisko. Na razie mają na nie wpływ negatywny.

Przypomnijmy, inwestycja będzie kosztowała 3,7 miliona złotych. Zleciła ją spółka państwowa RZGW Wody Polskie, a przetarg wygrała właśnie Enerko Energy. To tzw. "wariant naprawczy wrót sztormowych", który został zaproponowany w "wielowariantowej koncepcji przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim".

Wrota są otoczone metalowym płotem, prace trwają wokół nich, ale także na pomoście technicznym i przy samych zamknięciach. Mają potrwać - słyszymy - tylko do końca lutego.

- Dlatego przebudowa jest potrzebna, ale czy taka? To, co zaproponowano, niewiele jednak zmieni. Mamy nawet wątpliwości, czy planowana przepławka dla ryb podoła zadaniu. Nadal też nie będziemy mogli pływać pomiędzy jeziorem a morzem. Właściwie to tak przebudowane wrota ten kanał zamurują - komentują zainteresowani: wędkarze, żeglarze.