Wielkie zmiany w porcie Jamno. Ale żeglarze chcieliby o tym jeszcze podyskutować [ZDJĘCIA]

- Planujemy też przebudowę pomostu na przystani przy ul. Promowej wraz z budową dalby do cumowania statku pasażerskiego przed pomostem, oraz pomostu pływającego w Mielnie przy ul. Pontonierów - wylicza jeszcze Piotr Jedliński. Ma być także poszerzony tor wodny dla Julka oraz pojawić się ma pirs przy istniejącym slipie, ze stanowiskiem do obsługi eksploatacyjnej Julka. - Jest tego sporo, na wszystko potrzeba kilkunastu milionów złotych, ale jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to w 2026 roku całość będzie już gotowa i oddana do użytku - słyszymy od prezydenta.