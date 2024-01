Niecodzienna interwencja w Mielnie. Pod koniem załamał się lód Mariusz Rodziewicz

Pod koniem załamał się lód. Interweniowali policjanci i funkcjonariusze straży Komenda Miejska Policji w Koszalinie Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Do niecodziennej interwencji policyjnej doszło we wtorek w Mielnie. Funkcjonariusze z tutejszego komisariatu zostali wezwani do konia, pod którym załamał się lód.