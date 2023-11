Niecodzienny wyczyn strongmana z Rosnowa. Myśliwiec F-16 nie jest mu straszny! [ZDJĘCIA]

Jego mentorem i trenerem jest inny utytułowany i doświadczony siłacz, Sławomir Toczek.

- Zdaję sobie sprawę, że to bardzo kontuzjogenny sport, ale wszystko staram się robić krok po kroku. Słucham rad trenera i innych starszych zawodników. Trzeba powoli przyzwyczajać organizm do wysiłku, nie brać na siebie zbyt szybko wielkich ciężarów. Trzeba dużo trenować, by kości i stawy przywykły do czegoś takiego. We wszystkim wspierają mnie najbliżsi za co bardzo im dziękuję. Podziękowania należą się też dowództwu Bazy Lotnictwa Taktycznego, bo wyrazili oni zgodę na tego typu pokaz - podkreślił Kołasz.