Niedzielna kąpiel morsów w Mielnie. Chłód im nie straszny! [ZDJĘCIA]

Morsy, czyli miłośnicy kąpieli w zimnym Bałtyku, znowu wskoczyli do wody. Jak zawsze kąpiel odbyła się na plaży w Mielnie.

Prognoza pogody:

21.01.2024 08:30 - 07:30 22.01.2024 (Niedziela/Poniedziałek)

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu umiarkowany, okresami w porywach do 55 km/h, nad morzem dość silny w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże. Nad morzem słabe opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni.

22.01.2024 07:30 - 07:30 23.01.2024 (Poniedziałek/Wtorek)

W dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, początkowo lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy.

W nocy zachmurzenie duże, w drugiej połowie nocy większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, początkowo, lokalnie deszczu ze śniegiem, w drugiej połowie nocy zanikające. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo okresami dość silny i porywisty, południowo-zachodni.