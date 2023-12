Nieruchomości w Koszalinie, które budzą emocje. Stoją puste od lat

- Zaznaczam jednak, że jest on w rękach prywatnych. Zmieniali się tam właściciele wielokrotnie, były nawet jakieś próby zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ale na razie nic się nie zmieniło i nikt nie wystąpił do nas z żadnym projektem budowlanym.

A przypomnijmy, już w 2012 roku miała tu powstać galeria handlowa. Przy niej planowano wybudować hipermarket. Obiekt miał mieć aż 34 tysiące metrów kwadratowych powierzchni, dwie kondygnacje i 820 miejsc w parkingu podziemnym. Nic z tego nie wyszło. Udało nam się jednak ustalić, że pojawił się pomysł, by tę działkę połączyć z działkami obok - z terenem na którym funkcjonuje stacja paliw po drugiej stronie ulicy Krakusa i Wandy oraz dalej aż do ul. Kaszubskiej. Na to potrzeba jednak zmian we wspomnianym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Taki wniosek ma się pojawić wkrótce.

Spore emocje wśród koszalinian budzi działka niedaleko, na rogu ulic Krakusa i Wandy z ulicą Konstytucji 3 Maja. Tam od lat, wśród starych kamienic, właściciel usypuje potężną hałdę ziemi. To teren też w rękach prywatnych, własność spółki z Koszalina.