Niż Katarin namiesza w pogodzie. IMGW wydało alerty. Wiatr nawet do 100km/h

Do Polski nadciągają kolejne wichury. Tym razem za sprawą docierającego do Polski cyklonu Katrin. Szczególnie mocno ma wiać w nocy z piątku na sobotę. Dla województwa zachodniopomorskiego IMGW wydało alerty przed silnym wiatrem.

Nż Katrin, który będzie przetaczał się przez południową Skandynawię, sprowadzi silny wiatr do Polski. Szczególnie groźnie zrobi się w powiatach nadmorskich, gdzie od piątku od godziny 17 do soboty do godziny 9 będą obowiązywały pomarańczowe ostrzeżenia przed wichurami. W nocy z piątku na sobotę w województwie zachodniopomorskim prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Prognoza pogody na najbliższe dni:

27/28 - 28.01 (sobota/niedziela - niedziela) Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W dzień miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna od 0°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni, w dzień skręcający na południowy.

28/29 - 29.01 (niedziela/poniedziałek - poniedziałek) Zachmurzenie duże. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w nocy porywisty, nad morzem porywy do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni, po południu skręcający na kierunki zachodnie. 29/30 - 30.01 (poniedziałek/wtorek - wtorek) Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 1°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr na ogół słaby zmienny, początkowo z przewagą kierunków zachodnich, w ciągu dnia przechodzący na wschodni. 30/31 - 31.01 (wtorek/środa - środa) Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w dzień okresami porywisty, wschodni, w dzień skręcający na południowy i południowo-zachodni.

31.01/01.02 - 01.02 (środa/czwartek - czwartek) Zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. W ciągu dnia okresami deszcz. Temperatura minimalna od 1°C do 3°C. Temperatura maksymalna od 5°C do 8°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem porywy do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni, skręcający na zachodni.

