Noc klasycznego metalu w Koszalinie. Zagrają cztery zespoły Mariusz Rodziewicz

Jednym z zespołów, który zagra w Clubie 105 będzie stołeczna Aquilla Adrianna Jankowska / @adamoon.photo

W sobotę 10 lutego w Clubie 105 w Centrum Kultury 105 w Koszalinie zagrają cztery metalowe zespoły. Będą to Aquilla, Night Lord, Othis i So Long. Organizatorem "Nocy Klasycznego Metalu" jest No Fun Booking. Początek imprezy o godz. 18:30.