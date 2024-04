Nowy prezydent już w pierwszej turze? Tomasz Sobieraj liczy, że wygra 7 kwietnia [WIDEO]

- Za nami dni pełne pracy, ale też wielkiej satysfakcji ze każdego spotkania z mieszkańcami Koszalina, które odbyliśmy ja i nasi kandydaci do Rady Miejskiej – mówił Tomasz Sobieraj. - Tych spotkań było bardzo dużo i każe z nich było ważne. Jak choćby to, gdy pewna pani najpierw dostała ode mnie ulotkę, a potem spotkałem ja drugi raz, gdy chodziłem od drzwi do drzwi, aby bezpośrednio porozmawiać z koszalinianami. „Musi bardzo Panu zależeć” – powiedziała wtedy do mnie. Tak, to prawda. Bardzo mi zależy na Koszalinie. Bardzo mi zależy, aby to miasto się rozwijało, aby mieszkańcy korzystali na tym rozwoju, aby ten rozwój, wszelkie ważne działania były konsultowane z mieszkańcami Koszalina, aby ich głos był słyszalny i brany pod uwagę. Zależy mi tym, aby Koszalin był liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, aby nie działo się to, co się dzieje teraz, gdy z ratusza nie płyną żadne wnioski. Koszalin potrzebuje prawdziwego gospodarza i może to się już zmienić w najbliższą niedzielę - dodawał kandydat na prezydenta Koszalina z ramienia KO.