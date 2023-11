Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Program uroczystości w Koszalinie i regionie

Koszalin

Przemarsz ul. Zwycięstwa do placu Zwycięstwa zaplanowany został na godz. 10. Kwadrans później odbędzie się uroczysty apel przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. To jednak nie wszystko, bo na godz. 17 można przyjść na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Centrum Kultury 105, natomiast na godz. 18 zaplanowane jest podpalenie pomnika Władysława Hasiora „Płonące Ptaki”, połączone z teatrem ognia.

Drawsko Pomorskie

Mielno

Powiat białogardzki

Szczecinek

Stąd wszyscy przejdą pod pobliski pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie wygłoszone zostaną okolicznościowe przemówienia i złożone kwiaty. Organizatorzy zapraszają także do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.

Wieczorem zaś zapraszamy do szczecineckiego kina na koncert piosenek Agnieszki Osieckiej i Marka Grechuty. To inicjatywa Stowarzyszenia "Inicjatywy Muzyczne". Koncert odbędzie się w sobotę, 11 listopada na scenie kina Wolność w Szczecinku. To sposób na miłe spędzenie tego świątecznego wieczoru. Bilety na to wydarzenie dostępne są w kasie kina w cenie 45 złotych. Początek o godzinie 19.

Z kolei dzień wcześniej, w piątek, 10 listopada, zapraszamy dzieci na Bieg Niepodległości. To nowa inicjatywa Fundacji Fabryka Atletów, STS Pomerania oraz SP1 i Zespołu Szkół nr 6, która w tym roku uczci 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Bieg Niepodległości zaplanowano na piątek (10 listopada) na terenach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku. Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież – od przedszkolaków, dla których przewidziano dystanse 250 metrów po uczniów ostatnich klas podstawówki (750 metrów).