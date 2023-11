Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości w Koszalinie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Uczestnicy uroczystości przemaszerowali w centrum miasta, od katedry do Placu Zwycięstwa, przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbył się uroczysty apel. Na miejscu zapytaliśmy koszalinian o ich zdanie na temat patriotyzmu.

- Mieszkam w Koszalinie od 1947 roku, mam ponad 80 lat. I na tym placu jestem co rok. Tak świętuję Dzień Niepodległości. Ubolewam jednak, że jest tak mało młodych ludzi, młodzieży szkolnej. Ich to chyba nie interesuje, żyją w swoim świecie telefonów i komputerów. Kiedyś na takie uroczystości przychodziły prawdziwe tłumy. A teraz? Raczej kiepsko z frekwencją, a przecież pogoda piękna - usłyszeliśmy od jednego z mieszkańców.

- Patriotyzm to ludzie, to wspólne przeżywanie tego święta i uczestnictwo w takich wydarzeniach. Po to, żeby pamiętać - mówił z kolei jeden z harcerzy, uczeń Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie, czyli popularnej Samochodówki.