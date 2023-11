Oddaj krew i zapłać mniejszy podatek! Sprawdź jakie jeszcze masz przywileje jako krwiodawca!

Oddawanie krwi jest bez wątpienia aktem altruizmu, ale warto również poznać jakie szczególne przywileje należą się krwiodawcom. Oprócz satysfakcji płynącej z pomagania innym, dawcy często mogą korzystać z dodatkowych korzyści.

Krew i wszystkie jej składniki to w niektórych sytuacjach jedyna szansa na uratowanie życia. Niestety krwi nie można wyprodukować, a jedynym jej źródłem jest drugi człowiek. Z informacji Narodowego Centrum Krwiodawstwa wynika, że jedna jednostka krwi może uratować życie trzech osób. Poświęcając więc jedną godzinę, odmienić możesz los nie tylko chorych, ale też ich bliskich.

Kto może oddać krew? To musisz wiedzieć

Krew można oddać w każdym Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jest to proces bezpieczny i nie szkodzi zdrowiu. Na wszystkich etapach oddawania krwi używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku, w związku z czym, nie grozi zakażeniem czynnikami chorobotwórczymi. RCKiK wdrożyły procedury polegające na wstępnej kwalifikacji dawców, które opierają się na zebraniu wywiadu, czy dana osoba mogła mieć kontakt z osobami zarażonymi chorobą zakaźną. Dodatkowo podczas pobierania krwi zachowane są wszelkie środki bezpieczeństwa, a personel wyposażony jest w środki ochrony osobistej.

Krew pobierana jest na dwa sposoby: Pierwszy z nich to metoda konwencjonalna. Na czym ona polega? Dawca oddaje krew pełną w ilości 450 mililitrów (1 jednostka), zawierającą krwinki czerwone, płytkowe, białe i osocze. Krew pobiera się z pojedynczego wkłucia do żyły, do jednorazowych pojemników z tworzywa sztucznego. Zabieg trwa ok. 5-10 minut, może być wykonywany w odstępach minimum 8 tygodni.



Kolejna metoda, to afereza – dawca oddaje tylko wybrane elementy komórkowe krwi (krwinki czerwone, płytki, osocze, granulocyty), w odstępach uzależnionych od rodzaju donacji. Krwiodawcą może zostać każda osoba w wieku 18-65 lat, która waży powyżej 50 kg i nie przyjmuje przewlekle leków. Oddanie krwi wyklucza natomiast wykonanie w ostatnich 6 miesiącach: akupunktury, tatuażu i piercingu. Osoba oddająca krew nie mogła też w ostatnim półroczu przejść zabiegów operacyjnych, badań inwazyjnych i endoskopowych, a także przyjmować krwi i preparatów krwiopodobnych.

Oddajesz krew? Wpisz to, rozliczając PIT!

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 26 stycznia 2021 r., osoby oddające krew mają prawo do dwóch dni zwolnienia od pracy z tytułu oddania krwi lub jej składników – pierwszy w dniu oddania, a drugi następnego dnia. Nie jest to jednak jedyny przywilej. Jeśli zdecydujesz się na zostanie krwiodawcą, to rozliczając rok podatkowy, w którym oddawałeś krew, możesz skorzystać z darowizny krwi. Jak wyjaśnia Narodowe Centrum Krwi, krwiodawca ma możliwość odliczenia od dochodu kwot darowizn (tu: pobranej krwi i jej składników), w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu, przekazanych na cele krwiodawstwa realizowanego przez Honorowych Dawców Krwi (aktualnie jest to 130 zł za litr pobranej krwi).

Twoje zdrowie pod kontrolą

Bardzo ważne jest też to, że oddając krew, będziesz mieć swoje zdrowie na oku. Powód? Każda próbka krwi jest bardzo dokładnie badania. Oznacza się nie tylko grupę krwi, ale też wykonuje się morfologię, test na obecność żółtaczki typu B i C, kiły i wirusa HIV. Dobrze wiemy, że wiele chorób nie daje o sobie znać, a z regularnością monitorowania swojego stanu zdrowia, wiele osób - niestety - jest na bakier. Regularne oddawania krwi daje nam możliwość połączenia pomocy innym z troską o samego siebie. Pamiętaj, że dawca krwi może dostać wszystkie wyniki, jeśli tylko zgłosi to wcześniej w rejestracji. Nasza rada: zgłoście to, jeśli odwiedzicie centrum krwiodawstwa. To nic nie kosztuje, a warto wiedzieć, jaki jest stan naszego zdrowia.

Możesz zostać Honorowym Dawcą Krwi

Dawca krwi zyskuje też tytuł i odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” (przysługuje kobietom, które oddały 5 litrów krwi lub innych jej składnikom oraz mężczyznom, którym udało się przekazać 6 litrów), uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych, a także bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu ceny. I jeszcze jedno! Po każdym oddaniu krwi krwiodawcy otrzymują posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal, w którego skład mogą wchodzić: czekolady, wafelki i soki.

To nie prawda, że krew oddajemy na czczo

Do oddania krwi należy się odpowiednio przygotować. Dzień przed wizytą w centrum krwiodawstwa pij dużo płynów (najlepiej niegazowanej wody mineralnej). W dniu oddania krwi zjedz lekki i niskotłuszczowy posiłek (pełnoziarniste pieczywo, ryż, kasza, makaron, chude mięso i wędliny, owoce, dżem, miód, woda, soki owocowe i warzywne). Wyklucz z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego (jajka, mleko, śmietana, masło, tłuste mięso, kiełbasa, rosół). Bądź wypoczęty i wyspany, nie pal papierosów i nie zażywaj środków psychoaktywnych, ani nie spożywaj alkoholu (nawet ich znikoma ilość może być szkodliwa dla biorcy krwi!). Nie przyjmuj też żadnych leków - poinformuj o tym lekarza kwalifikującego. Pamiętaj też, by nie zgłaszać się do oddania krwi, jeśli jesteś przeziębiony. Koniecznie zabierz ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL.

Oddaj krew w specjalnym krwiobusie

Najczęściej krew oddaje się w centrach krwiodawstwa. Ale jeśli nie jest ci tam po drodze, możesz wybrać krwiobus. Takie autobusy, w których pobierana jest krew, regularnie pojawiają się w naszych miastach, przy okazji rozmaitych akcji promujących krwiodawstwo. 18 listopada w Szczecinku taki krwiobus czekać na Was będzie na parkingu sklepu Bricomarche w godzinach od 10:00 do 14:00. Chyba nie musimy już dłużej przekonywać was, że warto? Jeśli tylko wasz stan zdrowia pozwala na to, abyście zostali krwiodawcami, to zostańcie nimi. Będziecie mieć dzięki temu ogromną satysfakcję, a także przywileje, jak np. dwa dni wolnego od pracy.

Inwestycje szpitala w Wieluniu