Jak w ciągu godziny uratować życie trzem osobom? Masz taką moc!

Wiedzieliście, że krew nie ma zamienników? Mimo ogromnych postępów w medycynie, nie istnieje żaden substytut, który mógłby zastąpić oddaną przez dawcę krew. To sprawia, że są oni niezastąpieni w ratowaniu życia pacjentów.

Krew ma również ograniczony okres przechowywania, wynoszący zaledwie 42 dni. To oznacza, że stale potrzebne są nowe zasoby, aby zapewnić wystarczające zapasy. Dla pacjentów oczekujących na transfuzję każdy dzień jest cenny, dlatego regularne oddawanie krwi jest niezwykle istotne, aby zapewnić jej ciągłą dostępność.

Co zrobić, aby zostać dawcą?

Aby zostać dawcą, trzeba być osobą pełnoletnią oraz spełnić kilka warunków dotyczących stanu zdrowia. Istnieją również przeciwwskazania, które wykluczają oddanie krwi trwale lub czasowo. Sama procedura trwa zwykle około godziny i nie zagraża w żaden sposób zdrowiu dawcy. Na czym to wszystko polega? Wyjaśniamy!

Tak wygląda oddanie krwi krok po kroku

Wizyta w centrum krwiodawstwa składa się z kilku etapów:

Pierwszym z nich jest rejestracja i wypełnienie ankiety. Pamiętaj, by mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

- Twoje dane zostaną wpisane do systemu elektronicznego. Trafi tam również numer donacji – będzie mu odpowiadał kod kreskowy, który pojawi się na wszystkich próbkach i pojemnikach z twoją krwią - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Następnie dochodzi do pobrania krwi i badania poziomu hemoglobiny – w tym czasie dawca zwykle przebywa w gabinecie lekarskim, gdzie odbywa się wywiad dotyczący stanu zdrowia. Jeśli nie będziesz mógł oddać krwi, lekarz wyjaśni ci dlaczego. Pamiętaj też, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zawsze pytaj lekarza lub pielęgniarkę w centrum. W ten sposób uzyskasz pewne i wyczerpujące informacje.

Przed oddawaniem krwi możesz wybrać rękę, z której chcesz oddawać krew. Usiądź wygodnie w fotelu w sali pobrań, odpręż się. Teraz dzieli cię już tylko chwila od zastania krwiodawcą!

Pielęgniarka założy Ci wkłucie, a krew samoczynnie zacznie napełniać pojemnik. Samo pobranie krwi trwa około 6 - 10 minut w przypadku oddawania krwi pełnej. Inaczej jest, gdy oddajemy jej składniki (osocze, płytki krwi, krwinki czerwone lub białe). Wówczas pobranie może potrwać od 30 do 90 minut.

Pobieranie krwi odbywa się w specjalnym pomieszczeniu. Ważne: nie ma ryzyka zakażenia się jakąkolwiek chorobą, stosowany jest tylko jednorazowy sprzęt!

Kiedy jest już po wszystkim: odpocznij. Daj sobie 10-15 minut. Następnie odbierz posiłek regeneracyjny - będą to czekolady, soczki lub wafelki. Taki ekwiwalent liczy 4500 kcal. Dzięki niemu uzupełnisz ubytek energetyczny, do jakiego doszło w trakcie donacji.

Każda próbka krwi jest bardzo dokładnie badana: oznacza się grupę krwi, wykonuje morfologię, test na obecność żółtaczki typu B i C, kiły i wirusa HIV. Jeśli tylko zgłosisz w rejestracji chęć uzyskania do wglądu wyników badań, dostaniesz je.

Pamiętaj też, że jako krwiodawcy przysługują ci dwa dni wolnego w pracy (w dniu pobrania krwi i następnym). Możesz uzyskać też zwrot kosztów podróży. Te kwestie również załatwisz w rejestracji.

Kto może zostać krwiodawcą, a kto nie?

Pierwszy warunek oddania krwi to wiek pomiędzy 18. a 65. rokiem życia. Oprócz tego obowiązują też ogólne warunki, według których dawca: waży nie mniej niż 50 kg, jest zdrowy (dokładne dane zawiera poprzedzająca oddanie krwi ankieta), nie chorował na żółtaczkę, nie przechodził operacji, nie miał wykonanego tatuażu ani nie przekłuł żadnej części ciała w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Istnieje także szereg przeciwwskazań do oddawania krwi. Krwiodawcami nie mogą być: kobiety w ciąży oraz panie do 6 miesięcy po porodzie, kobiety przechodzące menstruację (do 3 dni po okresie).

Lista chorób wykluczających z grona krwiodawców jest dość długa, o czym informuje się potencjalnego dawcę w czasie wywiadu medycznego. Do takich schorzeń należą m.in.: choroby układu pokarmowego, oddechowego, immunologicznego, moczowo-płciowego i chorobami nerek, zaburzenia krzepnięcia krwi, choroby metaboliczne i układu endokrynnego, łuszczyca oraz cukrzyca. Do przeciwwskazań należą także częste zmiany partnerów seksualnych oraz narkomania.

Jak przygotować się do oddania krwi?

Mitem jest, że krew oddaje się na czczo. Przed oddaniem krwi zaleca się zjeść lekki, niskokaloryczny posiłek, np. kanapkę z chudą wędliną. Kilka godzin przed donacją należy unikać spożywania tłustych potraw (smalcu, masła, tłustej wędliny), ponieważ spożycie tych produktów może skutkować krwią lipemiczną (przetłuszczoną), która nie nadaje się do celów zdrowotnych. Ponadto na pół godziny przed oddaniem krwi nie należy palić papierosów. O alkoholu oczywiście też nie ma mowy! Na dzień przed donacją nie forsuj się. Do centrum krwiodawstwa przyjdź wyspany i wypoczęty - to też jest ważne.

Oddaj krew w specjalnym krwiobusie

Najczęściej krew oddaje się w centrach krwiodawstwa. Ale jeśli nie jest ci tam po drodze, możesz wybrać krwiobus. Takie autobusy, w których pobierana jest krew, regularnie pojawiają się w naszych miastach, przy okazji rozmaitych akcji promujących krwiodawstwo. 19 listopada w Szczecinku taki krwiobus czekać na Was będzie na parkingu sklepu Bricomarche w godzinach od 10:00 do 14:00.

Chyba nie musimy już dłużej przekonywać was, że warto? Jeśli tylko wasz stan zdrowia pozwala na to, abyście zostali krwiodawcami, to zostańcie nimi. Będziecie mieć dzięki temu ogromną satysfakcję, a także przywileje, jak np. dwa dni wolnego od pracy.