Orły bieliki zadomowiły się w białogardzkich lasach

- Bielik jest gatunkiem objętym ochroną - przypomina leśniczy.

- Od teraz więc strefa wokół gniazda jest obszarem chronionym z ustaloną granicą ochrony całorocznej. To obszar o promieniu około 200 metrów wokół gniazda. W strefie całorocznej, niczym w rezerwacie ścisłym, obowiązuje zakaz wstępu przez cały rok. Natomiast w strefie okresowej, to około 500 metrów od gniazda, takie obostrzenia obowiązują tylko podczas okresu lęgowego bielika, czyli od 1 stycznia do 31 lipca - słyszymy.