Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie staje się akademią. Co to oznacza dla studentów? [WIDEO]

Koszalińska uczelnia czeka na ministerialną uchwałę, która oficjalnie dopełni przemiany szkoły w akademię. Jak zdradza Jan Kuriata, nowy rok szkolny studenci powinni rozpocząć już w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.

Co kryje się za tą nazwą i zmianą? PWSZ musiała spełnić ustawowe wymogi dotyczą m.in. programu nauki (w uczelniach tego typu nacisk kladzie na zajęcia praktyczne) czy kadry, czy ilości studentów kształcących się w trybie stacjonarnym i zaocznym — tych pierwszych musi być więcej. Jak w rozmowie z nami podkreślał rektor dla studentów tych obecnych i tych przyszłych ta zmiana oznacza, że uczelnia, w której postanowili się uczyć, spełnia wysokie normy.

Różnica między akademią, uniwersytetem a wyższą szkołą zawodową sprowadzają się do różnych wymagań co do kadry akademickiej i możliwości nadawania stopni naukowych.