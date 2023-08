Park Wodny w Koszalinie. W stroju kąpielowym w kolejce? To poniżające - mówi Internauta

- Właśnie wróciłem z koszalińskiego aquaparku, którego jestem klientem od 7 lat. To, co zobaczyłem tam, zanim wszedłem do strefy basenów wprowadziło mnie w osłupienie. Ponieważ pogoda jest, jaka jest to wiadomo wszystkim od dawna, że w aquaparku będzie tłok i tak było dzisiaj, przed godz.19, ale stojący przede mną w kolejce półnagi mężczyzna, a przed nim kobieta z mężczyzną w kąpielówkach mnie zaszokowali — opisuje nasz czytelnik Mirosław.

- Co oni robili w kolejce? Z tego co się orientuję to byli klienci z kartami MULTI SPORT i zawsze są oni obsługiwani poza kolejką od strony wejścia na basen. Dzisiaj ludzie z obsługi odsyłali tych klientów na koniec kolejki, która była bardzo długa. Uważam to za upokarzające nakazać komuś w stroju kąpielowym stać w tak długiej kolejce!