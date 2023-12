Piękne prezenty pod choinkę od mieszkańców gminy Będzino [ZDJĘCIA] Jakub Roszkowski

Dzieci napisały listy do świętego Mikołaja. Ale te listy przechwycili mieszkańcy gminy Będzino. Zerknęli do nich, zrobili zakupy i zawieźli to wszystko, spełniając "Choinkowe Marzenia" najmłodszych.