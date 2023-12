Pierwsze Msze święte w nowej świątyni. Kościół wypełnił się wiernymi [ZDJĘCIA]

Chodzi o świątynię budowaną na terenie wojskowo-cywilnej, koszalińskiej parafii pod wezwaniem świętego Marcina. Uroczysta konsekracja budynku przewidziana jest w 2024 roku, ale wierni już teraz na stałe mogą uczestniczyć w odprawianiu liturgii w nowym kościele. Pierwsze msze święte odbyły się w drugą niedzielę Adwentu, a parafianie i goście tłumnie wzięli w nich udział.

- Jestem bardzo szczęśliwy i to z dwóch powodów - mówi ksiądz proboszcz, major Dariusz Kamiński. - Po pierwsze, że nasza budowa, która dla nas wszystkich była wielkim wyzwanie, niemal dobiegła końca. Nie wszystko jeszcze jest zrobione, czekamy na montaż tabernakulum i stacji Drogi Krzyżowej, witraży, ale najważniejsze elementy świątyni są gotowe, dzięki czemu może ona funkcjonować w pełnym wymiarze. Druga sprawa to opinie, które słyszałem od tych wiernych, którzy nasz kościół już widzieli od wewnątrz. Bo od zewnątrz już od dawna wiem, że im się podoba – mówi z uśmiechem. - To, co jest w środku, też im się bardzo podoba, usłyszałem bardzo wiele ciepłych słów. Przystępując do budowy naszego nowego kościoła bardzo mi zależało, aby cechował się on taką szlachetną prostotą. I z tego, co słyszę, to się udało z czego się bardzo cieszę – podkreśla. Dodaje, że Msze święte i nabożeństwa są już odprawiane w pełnym zakresie, ich godzinny rozkład można znaleźć na stronie internetowej parafii.