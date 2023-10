Pijany kierowca zatrzymany w gm. Świeszyno. Miał ponad 2 promile i... zakaz prowadzenia pojazdów

Zatrzymaniem w policyjnym areszcie zakończyła się jazda 33-latka. Kierując samochodem miał poważne problemy z utrzymaniem jednego pasa ruchu. Badanie wykazało u niego 2,1 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna kierował mając już aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Wkrótce za swój kolejny czyn odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności i nawet 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Do zatrzymania nietrzeźwego kierującego doszło w gminie Świeszyno. Z relacji świadków, którzy obserwowali całe zdarzenie wynikało, że kierujący mazdą podczas jazdy nie panował nad pojazdem i wykonywał niebezpieczne manewry. Miał poważny problem, aby poruszać się jednym pasem ruchu, wjechał w żywopłot posesji w miejscowości Golica. Świadkowie poinformowali o swoich spostrzeżeniach oficera dyżurnego koszalińskiej komendy, który po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast na miejsce skierował policyjną załogę.

Policjanci już po chwili zatrzymali do kontroli opisywany pojazd. W trakcie czynności ujawnili, że mężczyzna jadąc całą szerokością drogi uszkodził dwa pionowe znaki drogowe, a swoją jazdę zakończył wjeżdżając w płot kolejnej posesji. Podczas przeprowadzania przez mundurowych badania na trzeźwość, okazało się, że przypuszczenia świadków zdarzenia potwierdziły się całkowicie. 33-latek był nietrzeźwy, a badanie alkotestem wykazało u niego 2,1 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, również, że mężczyzna złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który miał orzeczony do 2028 roku. Nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany w policyjnym areszcie. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i złamania sądowego zakazu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.