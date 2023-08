Plany na chodniki w Koszalinie. Są miejsca, które czekają na remont

Nierówne zapadnięte płyty, czy wysokie krawężniki zobaczyć można choćby na koszalińskim osiedlu Rokosowo (praktycznie cała ulica św. Wojciecha, czy początek ulicy Topolowej i Dębowej, jadąc od strony ulicy Zwycięstwa). Przykłady można mnożyć, ale pozostaje pytanie, jaka jest reakcja magistratu na te zgłoszenia. O szczegóły spytaliśmy w ratuszu.

- W ramach programu Modernizacja chodników prowadzone są remonty chodników na terenie miasta Koszalina, w którym kolejność ulic do remontu/budowy ustalają poszczególne Rady Osiedli - przekazuje nam Robert Grabowski, rzecznik prezydenta Koszalina.

Przykładowo Rada Osiedla Rokosowo w pierwszej kolejności do realizacji wskazała ulice Zwycięstwa od Zdobywców Wału Pomorskiego do ostatniego budynku, ul. Artylerzystów w kierunku ul. Ruszczyca, ul. Bema (prawa strona), ul. Zalesie, ul. Leśna od ul. Sanatoryjnej do ul. Promykowej i ul. Morelową.