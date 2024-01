Płatne staże w Koszalinie. Współpraca Politechniki z Espersenem

- Współpraca z przedsiębiorstwami jest dla nas fundamentalna z punktu widzenia naszej działalności, naszej misji - powiedziała dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej. - Programy studiów konsultujemy z przedsiębiorcami. Wszystkie kierunki praktyczne mają obowiązkowe praktyki. Pracodawców zapraszamy do rad programowych, do konwentu pracodawców. Zapraszamy specjalistów do prowadzenia zajęć. Dlatego cieszymy się, że udało się nawiązać szerszą współpracę z firmą Espersen, która w Koszalinie funkcjonuje od 30 lat. Zatrudnia dwa tysiące osób, w związku z czym oddział w Koszalinie jest największym w grupie - dodała. Espersen zajmuje się - w szerokim ujęciu - przetwórstwem rybnym czy produkcją mrożonek.

- Tak naprawdę współpraca z Politechniką trwa już kilkanaście lat - mówiła z kolei Joanna Subalska, HR Menadżer Espersen Poland. - Naszym wspólnym celem jest zaopiekowanie lokalnego rynku pracy. Chcemy wzmacniać nasz region i chcemy, żeby młodzi ludzie tutaj zostawali. Wierzymy, że uda się odczarować spojrzenie młodych ludzi na rynek pracy w Koszalinie. Program stażowy to nasze najnowsze "dziecko", które, mam nadzieję, wystartuje w tym roku. Plan jest taki, by w programie wzięli udział studenci ostatnich lat albo absolwenci. Idealnie byłoby, gdy spędzili oni w firmie okrągły rok, od stycznia do grudnia. Staże będą oczywiście płatne. Założenie jest też takie, by każdy stażysta miał swojego mentora, który odbywałby z nim część praktyczną. Zakładamy, że stażyści, z którymi będzie dobrze nam się współpracowało, będą mogli zostać naszymi pracownikami. Chcemy studentom pokazać, że można znaleźć pracę w Koszalinie w środowisku międzynarodowym, że ważne są chęci, determinacja i że warto uczyć się języków obcych - dodała.