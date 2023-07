Pobojowisko na Lubiatowie. Wandale i dziki niszczą tereny rekreacyjne ramię w ramię [ZDJĘCIA]

- Dla zachęconych zapachem zwierząt to okazja na wygodny posiłek. Chcąc uniknąć tego typu sytuacji, albo lepiej zabezpieczajmy te resztki, albo zabierajmy je ze sobą, bo dla zwierząt to ogromna zachęta, by w to miejsce często przychodzić. Teren rekreacyjny leży w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, więc dla dzików i innych zwierząt to bardzo dogodna lokalizacja - dodaje komendant.

Nie był to zresztą przypadek jednostkowy, bowiem do tego typu sytuacji dochodziło tu już wcześniej.

- Postaramy się częściej patrolować tę okolicę, ale z racji tego, że placów zabaw jest sporo w Koszalinie, nie jesteśmy w stanie być w tych miejscach jednocześnie. W przypadku folii owiniętej wokół wiat, to przypuszczam, że to prowizoryczna osłona przed wiatrem i deszczem z soboty na niedzielę. A worek z odpadami na dachu to celowe działanie służb. Właśnie przez to, że dziki potrafią rozszarpywać worki, przed odbiorem odpadów ułożono pełne worki na dachach wiat - poinformował Piotr Simiński.

- W przypadku niedawnych zniszczeń przy słupie oświetleniowym, to jeszcze dziś ma być tam pracownik, który zamontuje urwany element. Jeśli chodzi zaś o pocięte ogumienie na łańcuchach, to złożyliśmy zamówienie u producenta na dostarczenie tych elementów. Czas oczekiwania wynosi jednak osiem tygodni. Nosimy się jeszcze z zamiarem ustawienia przy wiatach i miejscu na ognisko jednego dużego kontenera na śmieci. Takiego, by dziki się nie dostały do środka i niczego nie rozrzuciły. Pozostaje jednak obawa, czy po zabraniu mniejszych pojemników na odpady osoby korzystające z tego terenu nie zaczną wyrzucać śmieci gdzie popadnie. To jeszcze rzecz do rozważenia - dodała dyrektorka ZDiT.

W tej okolicy monitoringu nie ma, ale jest szansa, że projekt jego zainstalowania zostanie zgłoszony do którejś z edycji Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Zaznaczmy, że służby miejskie teren wysprzątały i nie wygląda on już tak dramatycznie. Przynajmniej do następnego razu.