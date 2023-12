Pociąg śmiertelnie potrącił osobę w pobliżu Niekanina pod Kołobrzegiem OPRAC.: Natalia Dec PAP

archiwum polskapress

Pociąg relacji Kraków – Kołobrzeg potrącił śmiertelnie osobę w pobliżu Niekanina. Trwa ewakuacja ok. 100 pasażerów do autobusów – poinformował we wtorek PAP rzecznik KW PSP w Szczecinie mł. bryg. Tomasz Kubiak.