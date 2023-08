Pogoda nad morzem. W regionie mogą wystąpić burze z gradem. Obowiązuje ostrzeżenie

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 80 km/h. Miejscami możliwy drobny grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 procent. Ostrzeżenie dotyczy północnych regionów województwa zachodniopomorskiego - powiatów białogardzkiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, a także Koszalina i Świnoujścia.