Policjanci kontrolują sprzedaż choinek w Koszalinie. Za sprzedaż kradzionych drzewek grozi nawet 5 lat

Na terenie powiatu koszalińskiego w okresie przedświątecznym nie brakuje miejsc, w których możliwy jest zakup choinki. Nie zawsze jednak mamy pewność, czy oferowane drzewko pochodzi z legalnego źródła. W tym celu funkcjonariusze sprawdzają, skąd dane choinki pochodzą oraz analizują faktury świadczące o ich zakupie i legalnej dystrybucji. W koszalińskich punktach w ostatnich latach niewiele było przypadków, w których ktoś łamał przepisy.

Funkcjonariusze przypominają, że sprzedaż kradzionych drzewek jak i ich zakup prowadzą do odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo. Kary grożą też za wycinanie drzewek w lesie na własną rękę. W takim wypadku, choć to także zależy od rozmiarów drzewka, trzeba liczyć się mandatem w wysokości do 500 zł, ale kodeks karny dopuszcza wyższe sankcje. W zależności od skali procederu możliwa jest nawet kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do 5 lat.