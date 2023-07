Policyjna pogoń za autem z podejrzanymi o kradzież. Blokada w Marcelinie [ZDJĘCIA]

Sceny policyjnego pościgu rozegrały się we wtorek wieczorem (25 lipca) na pograniczu województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Policja przez prawie 20 kilometrów goniła opla corsę, którego kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej w Czarnem. Radiowóz ruszył za nim w pościg – opel pędził przez drogę wojewódzką przez Gwdę Małą, a następnie DK20 przez Gwdę Wielką. Udało się go zatrzymać dopiero na policyjnej blokadzie, którą rozstawili szczecineccy policjanci w Marcelinie.

- Samochodem podróżowało trzech młodych mężczyzn, mieszkańców powiatu szczecineckiego w wieku 19, 26 i 27 lat – mówi aspirant sztabowy Sławomir Gradek, rzecznik prasowy komendy policji w Człuchowie. I wyjaśnia, że kontrolę w Czarnem zarządzono w związku z kradzieżą w markecie w Rzeczenicy, podejrzewano bowiem, że sprawcy poruszają się właśnie tym oplem.

- Po zatrzymaniu w Marcelinie w samochodzie znaleziono rzeczy pochodzące z tej kradzieży, być może także z innych sklepów - dodaje rzecznik.