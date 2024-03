Półmetek robót na ulicy Szczecińskiej w Koszalinie już za nami [ZDJĘCIA]

We wtorek poznaliśmy kilka nowych szczegółów dotyczących tej jednej z najdroższych i najpoważniejszych inwestycji drogowych w Koszalinie. Przypomnijmy, firma Strabag remontuje ulicę Szczecińską na odcinku ponad 1 kilometra, a za wszystko trzeba jej będzie zapłacić 38 milionów złotych. Jednak aż 30 milionów z tego to rządowa dotacja.

To będzie zupełnie nowa jezdnia, czteropasmowa, po dwa pasy z każdej strony. Powstaną trzy nowe ronda, nowe parkingi i chodniki.

- Mamy już gotowy północny pas tej ulicy i w związku z tym przekierowaliśmy właśnie tutaj ruch drogowy - mówi Marek Sadowski, szef firmy Strabag. - Roboty drogowe ca całej inwestycji są wykonane w 60 procentach, roboty sanitarne w około 90 procentach, podobnie roboty teletechniczne.

Do końca marca mają być wykonane tzw. warstwy konstrukcyjne jezdni południowej, a do połowy kwietnia ustawione wszystkie krawężniki. Na przełomie kwietnia i maja będzie już układany asfalt na pasie południowym. W czerwcu - słyszymy - ma być gotowe nowe rondo łączące ul. Szczecińską z Wołyńską, a najpóźniej jesienią cała droga oddana do użytku.