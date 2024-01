Port morski w Kołobrzegu z przeładunkowym rekordem

- Ten skok zawdzięczamy głównie nowym ładunkom, w tym przede wszystkim kukurydzy z Ukrainy. Bo Port Kołobrzeg, tak jak i porty w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu, został wskazany przez rząd do tranzytu zbóż z kraju naszych sąsiadów, któremu działania wojenne odcięły dostęp do portów czarnomorskich - czytamy w komunikacie.

Wzrost przeładunków kukurydzy był spowodowany wojną na Ukrainie, która była dotąd jednym z największych eksporterów kukurydzy na świecie. Jej eksport został wstrzymany w związku z działaniami wojennymi i m.in. blokadą portów czarnomorskich. Polska sąsiadująca z Ukrainą, stała się wtedy jednym z głównych krajów tranzytu ukraińskiej kukurydzy.

Wzrost przeładunków był także możliwy dzięki inwestycjom. W 2021 roku uruchomiono bocznicę kolejową, która ułatwiła transport towarów do portu. W ciągu pięciu ostatnich lat zwiększono również powierzchnie magazynowe z 6 tys. m2 do 10,5 tys. m2. Jest to wzrost dotychczasowej powierzchni o 75 proc.