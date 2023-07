Porzucone auta w Koszalinie. Sporo interwencji służb, a kary nie ominą właścicieli

Co to jednak znaczy, że pojazd nie jest używany? Przykładowo nie ma powietrza w oponach, ma wybite szyby, wyłamane lusterka, otwarte drzwi, powyginane wycieraczki, czy jest pokryty brudem. W przypadku braku tablic rejestracyjnych też trzeba uważać, bo przykładowo właściciel je zdemontował na kilka dni, bo je wymienia w urzędzie na nowe. Albo tablice zostały skradzione. Sytuacje są różne.

- Często mieszkańcy zgłaszają nam przypadki porzuconych aut, mówiąc, że ktoreś stoi już trzy miesiące i nikt się tym nie interesuje. Jednak by taki pojazd odholować muszą być spełnione konkretne przesłanki - mówi szef strażników miejskich z Koszalina i przypomina o zapisach art. 50a prawa o ruchu drogowym: "pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza".

Przepisy mówią również o tym, że pojazd nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie sześciu miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony. Tym samym pojazd ten przechodzi na własność gminy po pół roku. - Ale dla jednostki samorządowej to spory wydatek. Gmina musi pokryć koszty odholowania i przechowywania takiego pojazdu. Po sześciu miesiącach trzeba zawrzeć umowę-ubezpieczenie pojazdu oraz powołać rzeczoznawcę, by wycenił ten pojazd i dopiero wtedy przekazać go do miejsca złomowania, czy zbycia. Formalności jest więc sporo - dodaje Piotr Simiński.