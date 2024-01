Poseł ze Szczecinka Radosław Lubczyk ma być wiceministrem cyfryzacji

- Mogę potwierdzić, że jestem na giełdzie nazwisk, które są brane pod uwagę w kontekście nowego wiceministra cyfryzacji - potwierdza nam ponownie poseł Radosław Lubczyk. Ponownie, bo informacja, że może być wiceministrem, pojawiła się już przed świętami Bożego Narodzenia. Teraz jednak ten przekaz forsują kolejne media ogólnopolskie. A to dlatego, że choć jest kilka kontrowersji wokół posła, partia stoi za nim murem.

- Tak, słyszałem, że zarzuca mi się podpisywanie list obecności na komisjach w sytuacji, gdy mnie tam nie było, porusza sprawę pobierania przeze mnie jakichś zasiłków dla posłów czy lobbowanie na rzecz jakiejś chińskiej firmy telekomunikacyjnej. Wszystko to wyjaśniłem i nie mam sobie nic do zarzucenia. Lista była podpisana omyłkowo, a moja interpelacja dotyczyła nie firmy telekomunikacyjnej tylko byłego wiceministra, którego ojciec miał pracować w innej, konkurencyjnej firmie. I oto pytałem. Nie jestem lobbystą, to podła insynuacja.