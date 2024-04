Posypały się mandanty na obwodnicy Karlina [ZDJĘCIA] Grzegorz Galant

Czwartkowe działania białogardzkiej policji na obwodnicy Karlina kolejny raz pokazują jak dużym problemem jest nie stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 163 z drogą 112 jest wysoko na liście niebezpiecznych miejsc w powiecie białogardzkim. Choć skrzyżowanie zostało częściowo przebudowane i pojawił się tutaj nowoczesny fotoradar to jednak każdego dnia dochodzi do łamania przepisów w tym miejscu.