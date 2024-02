Potężny masowiec PŻM otrzymał imię "Jamno". Pływa w Stanach Zjednoczonych

200-metrowy jeziorowiec "Jamno" został zbudowany w 2018 roku w Chinach. Pisaliśmy o tym wydarzeniu. Teraz, jak informuje armator, przyszedł czas na jego chrzest. Okazuje się, że pandemia i niepewna sytuacja na rynkach spowodowały, że na to wydarzenie trzeba było poczekać blisko sześć lat. Wykorzystano moment, w którym jeziorowiec zawitał do Lizbony z ładunkiem słonecznika (zimą Wielkie Jeziora zamarzają, jeziorowce wypływają wtedy na ocean). Uroczystość nadania imienia miała miejsce w styczniu przy Sovena Terminal w Lizbonie w Portugalii. Matką Chrzestną - informują w PŻM - została Patrycja Żych, pracownica spółki z wieloletnim doświadczeniem, kierownik sekcji ds. roszczeń ładunkowych. Pani Patrycja, zgodnie ze zwyczajem, wypowiedziała kluczowe dla takich uroczystości słowa „Płyń po morzach i oceanach świata, rozsławiaj imię marynarza – nadaję ci imię Jamno", a następnie rozbiła butelkę o komin statku, życząc załodze stopy wody pod kilem.

"Jamno" to jeden z kilkunastu jeziorowców, czyli potężnych masowców, pływających po Wielkich Jeziorach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a należących do Polskiej Żeglugi Morskiej, których nazwy nawiązują wprost do największych jezior w Polsce.

Jeziorowce, takie jak "Jamno", to dość specyficzne jednostki, wybudowane specjalnie na potrzeby amerykańskich Wielkich Jezior. Są długie, ale wąskie, dostosowane do systemu śluz, których jest mnóstwo na amerykańskich jeziorach. "Jamno" ma 200 metrów długości i 23,7 metra szerokości. To jeden z największych statków, jaki w ogóle może wchodzić do portów na Wielkich Jeziorach. Pływa pod banderą Bahamów.

PŻM ma 54 statki, wśród nich 16 jeziorowców. Obok "Jamna" po amerykańskich i kanadyjskich jeziorach pływają też m. in. "Drawsko", "Resko" i "Wicko", wszystkie pod banderą Malty.