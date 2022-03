Pożar lasu niedaleko Manowa. Leśnicy walczyli z ogniem ramię w ramię ze strażakami [ZDJĘCIA] Joanna Krężelewska

We wtorek, 22 marca, około godz. 15 zaczął się palić młodnik przy drodze krajowej nr 11 między Manowem a Mostowe. Pożar szybko się rozprzestrzeniał. Ugasili go strażacy i leśnicy, którzy błyskawicznie przystąpili do akcji.