Pożar pomieszczeń gospodarczych w Stanominie. Na miejscu 5 zastępów straży pożarnej [ZDJĘCIA] Joanna Boroń

We wtorek około godz. 10 doszło do pożaru pomieszczeń gospodarczych w miejscowości Stanomino (powiat białogardzki). Pięć zastępów straży pożarnej brało udział w akcji. Strażacy zostali wezwani do pożaru budynku gospodarczego.