Pożar przy ulicy Piłsudskiego w Koszalinie. Czy mieszkańcy mogą wrócić do domów?

- Ostatecznie noc w bursie spędziło łącznie 7 osób, pozostali u rodzin. Osoby, które trafiły na SOR szybko zostały wypisane, nic im nie jest. Teraz wygląda to tak, że mieszkańcy powoli wracają do swoich domów. Ale nie wszyscy. Niepewna jest na razie sytuacja rodziny, która - jako jedyna w tym budynku, bo pozostałe lokale są prywatne - żyła w mieszkaniu należącym do ZBM. I akurat to mieszkanie znajdowało się nad tym lokalem, w którym wybuchł pożar. Aktualnie zbiera się komisja złożona między innymi z przedstawiciela straży pożarnej, inspektora budowlanego, przedstawiciela Centrum Usług Społecznych i Zarządu Budynków Mieszkalnych. Osoby te ocenią stan mieszkania. W razie gdyby nie można było tam w najbliższym czasie wrócić, ZBM będzie zobowiązany zapewnić tym osobom inny lokal - usłyszeliśmy w ratuszu.