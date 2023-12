Pożar zaczął się od lampek na choince. Rodzina z Koszalina potrzebuje wsparcia [ZDJĘCIA]

- To było dosłownie 10, może 15 minut od włączenia tych lampek - wspomina pani Aldona. Mieszka w domu - bliźniaku przy ul. Boya Żeleńskiego w Koszalinie.

- Choinkę, otoczoną lampkami, zostawiłam w pokoju syna, który miał niebawem wrócić do domu. Chciałam mu stworzyć przedświąteczny nastrój. Zeszłam na parter, aby dokończyć przygotowanie posiłku. Już chwilę później poczułam podejrzany zapach. Pobiegłam na piętro, otworzyłam drzwi i od razu zobaczyłam buchający ogień z pokoju syna. Szybko zbiegłam na dół krzycząc do męża, że mamy pożar. Gdy mąż spróbował wbiec na górę, nie był już w stanie dostać się do pomieszczeń, na klatce kłębił się gryzący dym - opowiada.